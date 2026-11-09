Bulandshahar News: पटाखे की चिंगारी से झोपड़ी में लगी भीषण आग, मां समेत दो मासूम बेटे झुलसे

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थाना प्रभारी ने बताया कि गांव बुटैना निवासी भीम वाल्मीकि रविवार रात परिजनों के साथ कमरे में सो रहे थे। रात करीब दो बजे घर के बाहर बनी झोपड़ी में पटाखे की चिंगारी गिरने से अचानक आग भड़क उठी। रात में उठी मोनिका ने आग की लपटें देख शोर मचाया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और घर के मुख्य द्वार व चौखट को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर फंसे परिजनों को बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों को पीछे की दीवार तोड़नी पड़ी। सबमर्सिबल चलाकर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया लेकिन तब तक झोपड़ी में रखा कूलर, बिस्तर, बर्तन समेत अन्य सामान जल गया।हादसे में मोनिका और उनके दोनों मासूम बेटे तनिष व शिवम झुलस गए। परिजनों ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया, जहां से मोनिका को मेरठ और फिर दिल्ली रेफर कर दिया गया। दोनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। हादसे की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी। ग्रामीणों ने प्रशासन से गरीब परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।