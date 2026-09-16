{"_id":"6aaa901ecd585f43fa0fbee8","slug":"video-bulandshahr-eve-teasers-stalk-and-molest-soldiers-niece-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर: फौजियों की भतीजी का पीछा कर मनचलों ने की छेड़छाड़, तीन दिन से कर रहे थे पीछा; मारपीट तक पहुंचा विवाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खानपुर क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से मनचलों ने छेड़छाड़ की। इसका विरोध करने पर छात्रा के पिता और चाचा के साथ मारपीट की गई। कक्षा 10 की यह छात्रा ढकरोली प्याऊ स्थित स्कूल से घर जा रही थी। आरोपी पिछले तीन दिन से उसका पीछा कर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर रहे थे। घटना के बाद दबंग आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घायल पिता और चाचा को चिकित्सा जांच के लिए भेजा है। पीड़ित पिता ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

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