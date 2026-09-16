Bulandshahar News: स्कूल के उच्चीकरण के लिए पहली किस्त में 1.39 करोड़ मिले
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:49 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:49 PM IST
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बुलंदशहर। सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव भटपुरा स्थित जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण शुरू हो गया है। शासन से 1.39 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी हुई है, जिसके बाद यह राजकीय हाईस्कूल बनेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक विनय कुमार ने बताया कि कार्यदायी संस्था ने मौके पर काम शुरू कर दिया है।
स्कूल भवन में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, प्रयोगशाला और अन्य जरूरी सुविधाओं का विकास होगा। सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह की पहल पर यह विद्यालय उच्चीकृत किया जा रहा है। विधायक ने क्षेत्र के बच्चों को गांव में ही उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग की थी।
इससे भटपुरा और आसपास के छात्रों को हाईस्कूल की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना होगा। गांव के गरीब और मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। ग्रामीणों ने विधायक और प्रशासन का आभार जताया है।
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स्कूल भवन में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, प्रयोगशाला और अन्य जरूरी सुविधाओं का विकास होगा। सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह की पहल पर यह विद्यालय उच्चीकृत किया जा रहा है। विधायक ने क्षेत्र के बच्चों को गांव में ही उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग की थी।
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इससे भटपुरा और आसपास के छात्रों को हाईस्कूल की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना होगा। गांव के गरीब और मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। ग्रामीणों ने विधायक और प्रशासन का आभार जताया है।
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