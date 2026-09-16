कैंसर, हृदय रोग, हड्डी रोगियों को मिलेगी राहत : खुलेगी अमृत फार्मेसी

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मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला चिकित्सालय व जिला महिला चिकित्सालय में अभी तक सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित है। यहां पर मरीजों को सस्ती दर पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला महिला चिकित्सालय जहां मेटरनिटी विंग में ही संचालित रहेगा तो वहीं, जिला चिकित्सालय से सभी सुविधाएं नए चिकित्सालय भवन में स्थानांतरित की जा रही हैं। ओपीडी सेवाएं नए भवन में पहुंचने पर जन औषधि केंद्र संचालक ने एक ओर भवन की मांग की हैं, जिससे मरीजों को भटकना ना पड़े। इस मामले में अभी प्राचार्य स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। वहीं, दूसरी ओर हड्डी व ह्दय रोग समेत अन्य ऑपरेशन में प्रयोग होने वाले इम्प्लांट (हर तरह के गंभीर बीमारियों के ऑपरेशन में प्रयोग आने वाले उपकरण) के लिए तीमारदारों को अभी भटकना पड़ रहा है। बाजार में निजी दुकानों पर इम्प्लांट महंगी दर पर मिलने के कारण तीमारदारों को बिचौलियों का सहारा लेना पड़ जाता है। लेकिन अमृत फार्मेसी पर ऑर्थोपेडिक (हड्डी), कार्डियोलॉजी (हृदय रोग) और अन्य सर्जरी के लिए इम्प्लांट बाजार से कम दामों पर मिल सकेंगे।अमृत फार्मेसी का संचालन एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की ओर से किया जाएगा, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और किफायती दवाइयां उपलब्ध कराना है, जिससे महंगे इलाज का आर्थिक बोझ कम हो सके। फार्मेसी पर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां, शल्य चिकित्सा सामग्री, उपभोग्य वस्तुएं और प्रत्यारोपण सामग्री, अत्यंत कम मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संगीता अनेजा का कहना है कि अमृत फार्मेसी खुलवाने के लिए नए चिकित्सालय भवन में उपयुक्त स्थान को चिन्हित कराया जा रहा है। इसके लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन कर जिम्मेदारी दी गई है। अमृत फार्मेसी खुलने से मरीजों को ऑपरेशन में काफी राहत मिलेगी।