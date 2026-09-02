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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   BJP MLA Anil Sharma passes away last rites to be held at his ancestral village Surjavali

भाजपा विधायक का निधन, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे अनिल शर्मा

Wed, 02 Sep 2026 08:43 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:43 PM IST
BJP MLA Anil Sharma passes away last rites to be held at his ancestral village Surjavali
शिकारपुर के विधायक और पूर्व राज्यमंत्री अनिल शर्मा का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के बी.एल. कपूर अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से जनपद में शोक की लहर दौड़ गई है। पार्थिव शरीर को बुलंदशहर स्थित निवास पर कुछ देर रखा गया, जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर पैतृक गांव सुरजावली के लिए रवाना हो गए।
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