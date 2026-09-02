भाजपा विधायक का निधन, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे अनिल शर्मा

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शिकारपुर के विधायक और पूर्व राज्यमंत्री अनिल शर्मा का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के बी.एल. कपूर अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से जनपद में शोक की लहर दौड़ गई है। पार्थिव शरीर को बुलंदशहर स्थित निवास पर कुछ देर रखा गया, जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर पैतृक गांव सुरजावली के लिए रवाना हो गए।

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