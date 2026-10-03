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बदायूं: सपा सांसद आदित्य यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाया धांधली का आरोप

Sat, 03 Oct 2026 10:42 PM IST
गीतेश सक्सेना
Geetesh Saxena गीतेश सक्सेना
Updated Sat, 03 Oct 2026 10:42 PM IST
SP MP Aditya Yadav accuses Chief Election Commissioner of rigging
बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने शनिवार को चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए पंचायत के माध्यम से वोट चोरी के मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए धांधली कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 13 करोड़ वोट काट दिए गए हैं, जिले में ही तीन लाख से अधिक वोट काटे गए हैं।
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