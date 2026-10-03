{"_id":"6ac13796c2ca50b5860d84c1","slug":"video-sp-mp-aditya-yadav-accuses-chief-election-commissioner-of-rigging-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: सपा सांसद आदित्य यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाया धांधली का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने शनिवार को चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए पंचायत के माध्यम से वोट चोरी के मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए धांधली कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 13 करोड़ वोट काट दिए गए हैं, जिले में ही तीन लाख से अधिक वोट काटे गए हैं।

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