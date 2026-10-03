बदायूं: पीडीए पंचायत में उठेगा वोट चोरी का मुद्दा, सपा सांसद बोले- जिले में तीन लाख से अधिक नाम काटे गए

बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने शनिवार को चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए पंचायत के माध्यम से वोट चोरी के मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए धांधली कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में 13 करोड़ वोट काट दिए गए हैं, जिले में ही तीन लाख से अधिक वोट काटे गए हैं।

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सांसद ने कहा कि जिन लोगों के वोट काटे गए हैं, उनकी आवाज उठाने और उनके वोट डालने के अधिकार को वापस दिलाने का काम किया जाएगा। सभी विधानसभाओं में पीडीए पंचायत के माध्यम से लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा। पार्टी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। वोट कटने का ब्योरा चुनाव आयोग नहीं दे रहा है।