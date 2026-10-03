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बदायूं: लेखपालों ने संपूर्ण समाधान दिवस का किया बहिष्कार, 24 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन

Mukesh Kumar

Updated Sat, 03 Oct 2026 03:49 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 03:49 PM IST







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बदायूं में लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज जिलेभर के लेखपालों ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार किया। लेखपालों ने प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का एलान किया है। 24 अक्तूबर से जिला मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और धरना-प्रदर्शन करने का एलान किया है। ... और पढ़ें

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