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बदायूं: लेखपालों ने संपूर्ण समाधान दिवस का किया बहिष्कार, 24 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन

Sat, 03 Oct 2026 03:49 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Sat, 03 Oct 2026 03:49 PM IST
Lekhpals boycotted the Sampoorna Samadhan Diwas
बदायूं में लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज जिलेभर के लेखपालों ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार किया। लेखपालों ने प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का एलान किया है। 24 अक्तूबर से जिला मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और धरना-प्रदर्शन करने का एलान किया है।
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