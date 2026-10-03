बदायूं: सिटी मजिस्ट्रेट के स्टेनो ने मांगी 50 हजार रुपये की रिश्वत, रामलीला कमेटी ने लगाया आरोप

बदायूं में रामलीला कमेटी की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में मेला लगाने के लिए अनुमति मांगी गई। आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट के स्टेनो की ओर एनओसी देने के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग की गई। कमेटी ने रुपये देने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने झूले की अनुमति नहीं दी। कहा गया कि पीडब्ल्यूडी से झूले की अनुमति लाकर दें। वहीं, सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि अनुमति पहले ही जारी कर दी गई थी। इस प्रकरण में डीएम ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की है।

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शहर के गांधी ग्राउंड में चार अक्तूबर से रामलीला मेला शुरू होगा। इसको लेकर रामलीला कमेटी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। मेला कमेटी के पदाधिकारियों की ओर से नौ अगस्त को रामलीला मेला लगाने के लिए अनुमति की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, जबकि मेला को लगाने के लिए महज एक दिन का समय बचा है। आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट के स्टेनो की ओर से अनुमति देने के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग की गई हैं। विज्ञापन



सिटी मजिस्ट्रेट बोले- जांच कराई जाएगी

कमेटी पदाधिकारियों ने इतने रुपये देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद में स्टेनो की ओर से झूले के लिए पीडब्ल्यूडी अनुमति लाने के लिए कहा। कमेटी पदाधिकारियों का कहना है कि मेला लगने में दिक्कत आ सकती है। सिटी मजिस्ट्रेट सुमित सिंह ने बताया कि स्टेनो पर रुपये मांगने का आरोप लगा है। इसकी जांच कराई जाएगी। रामलीला लगाने की अनुमति दे दी गई हैं। झूले की एनओसी मांगी है। शहर के गांधी ग्राउंड में चार अक्तूबर से रामलीला मेला शुरू होगा। इसको लेकर रामलीला कमेटी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। मेला कमेटी के पदाधिकारियों की ओर से नौ अगस्त को रामलीला मेला लगाने के लिए अनुमति की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, जबकि मेला को लगाने के लिए महज एक दिन का समय बचा है। आरोप है कि सिटी मजिस्ट्रेट के स्टेनो की ओर से अनुमति देने के नाम पर 50 हजार रुपये की मांग की गई हैं।कमेटी पदाधिकारियों ने इतने रुपये देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद में स्टेनो की ओर से झूले के लिए पीडब्ल्यूडी अनुमति लाने के लिए कहा। कमेटी पदाधिकारियों का कहना है कि मेला लगने में दिक्कत आ सकती है। सिटी मजिस्ट्रेट सुमित सिंह ने बताया कि स्टेनो पर रुपये मांगने का आरोप लगा है। इसकी जांच कराई जाएगी। रामलीला लगाने की अनुमति दे दी गई हैं। झूले की एनओसी मांगी है।

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