बदायूं: मांगों को लेकर लेखपालों का प्रदर्शन, संपूर्ण समाधान दिवस का किया बहिष्कार

बदायूं जिले में लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज लेखपालों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। उन्होंने मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन का एलान किया है। शनिवार को उन्होंने सभी तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार किया।

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संगठन के जिलाध्यक्ष भोजराज यादव ने कहा कि वे पिछले 10 वर्षों से प्रारंभिक वेतनमान में 2800 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आठ वर्षों से अंतरमंडलीय स्थानांतरण, दो वर्षों से पदोन्नति सूची और 16 वर्षों से भत्ते में बढ़ोतरी की मांग लंबित है। उन्होंने नवनियुक्त लेखपालों का परीक्षा परिणाम जारी करने और स्थायीकरण, पटल सहायक व प्रभारी राजस्व निरीक्षक के कार्यों से अवमुक्त करने तथा लेखपाल पद को तकनीकी पद घोषित करने की मांग भी शामिल है।लेखपालों ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक धरना दिया। कहा कि आठ अक्तूबर को तहसील प्रशासनिक व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, वरासत रिपोर्ट, फार्मर रजिस्ट्रेशन और सत्यापन समेत ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। 10 अक्तूबर को काली पट्टी बांधकर थाना दिवस में कार्य करेंगे।12 अक्तूबर को रक्तदान शिविर, 14 अक्तूबर को जिला मुख्यालय पर मोटरसाइकिल रैली और 17 से 23 अक्तूबर तक तहसील मुख्यालयों पर संपूर्ण कार्य बहिष्कार के साथ धरना होगा। 24 अक्तूबर से जिला मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर कमल कुमार, कुलदीप भारद्वाज, अंकित कुमार, रुपेंद्र सिंह शाक्य, रुद्र प्रताप सिंह, संजीव आदि मौजूद रहे।