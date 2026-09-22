{"_id":"6ab2589192fad1961304ce3a","slug":"video-rashtriya-bajrang-dal-activists-staged-a-protest-in-budaun-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: अवैध वसूली के आरोपों को बताया गलत, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं जिले के म्याऊं विकासखंड परिसर में मंगलवार को नवीगंज स्थित गोशाला को लेकर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। संगठन के जिलाध्यक्ष करन दक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि पंकज गुप्ता ने नवीगंज गोशाला में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शिकायत के निस्तारण के बजाय पशु चिकित्सा अधिकारी ज्ञानवीर सिंह की शासकीय आख्या में बजरंग दल के लोगों पर जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की संस्तुति की गई। इससे कार्यकर्ताओं में रोष है। कार्यकर्ताओं ने आरोपों को गलत बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। खंड विकास अधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार कर उसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उपजिलाधिकारी दातागंज विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी ने जांच टीम गठित की है। गोशाला की अनियममितताओं का सच जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगा। टीम बजरंग दल कार्यकर्ताओं का पक्ष भी सुनेगी और रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

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