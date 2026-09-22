बदायूं: रोडवेज बस की टक्कर से राजमिस्री और मजदूर की मौत

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बदायूं के वजीरगंज इलाके में सोमवार रात वजीरगंज-बदायूं मार्ग पर रोडवेज बस ने बाइक सवार राजमिस्त्री राजेश और मजदूर बद्री प्रसाद को टक्कर मार दी। हादसे में बद्री प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल राजेश ने बरेली में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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