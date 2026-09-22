पंचायत में बवाल: बदायूं में ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद पर किया जानलेवा हमला, पिस्टल तानी, सिर फोड़ा

बदायूं के दातागंज कस्बा के वार्ड नंबर 13 के मोहल्ला सड़क निवासी सौरभ गुप्ता पर बरेली निवासी ससुराल पक्ष के लोगों ने उस वक्त जानलेवा हमला कर दिया, जब वह ससुरालियों के साथ पंचायत कर रहे थे। पति-पत्नी के विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। आरोप है कि इस दौरान पिस्टल की बट से ससुरालियों ने सौरभ का सिर फोड़ दिया और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के साथ उनके भाई गौरव गुप्ता को भी बेरहमी से पीटा। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इस प्रकरण में पुलिस ने सौरभ की तहरीर पर ससुराल के आठ लोगों के विरुद्ध जानलेवा हमला सहित कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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पीड़ित सौरभ गुप्ता ने थाना दातागंज में तहरीर देकर बताया कि उसका विवाह करीब दो साल पहले बरेली की मीरा की पैठ निवासी दीपिका गुप्ता उर्फ सलोनी के साथ हुआ था। रक्षाबंधन पर वह पत्नी को मायके छोड़कर आए थे। आरोप है कि रविवार सुबह पत्नी अपने भाइयों चंदन और अमन के साथ ससुराल घर आई और बिना वजह गाली-गलौज कर झूठे दहेज केस में फंसाने की धमकी देकर एक साल के बच्चे को छोड़कर चली गई।