बदायूं में हादसा: रोडवेज बस से बाइक को लगी टक्कर, राजमिस्री और मजदूर की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 22 Sep 2026 12:59 PM IST
सार
बदायूं के वजीरगंज इलाके में सोमवार रात रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार राजमिस्त्री और मजदूर की मौत हो गई। दोनों काम के बाद अपने घर लौट रहे थे।
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विस्तार
बदायूं जिले में सोमवार रात काम करके बाइक से अपने घर लौट रहे राजमिस्त्री और मजदूर को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजमिस्त्री ने बरेली में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
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वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव धर्मपुर निवासी राजेश (40 वर्ष) राजमिस्त्री का काम करते थे। उन्होंने गांव के बद्री प्रसाद (40 वर्ष) को मजदूरी के लिए अपने साथ लिया था। सोमवार की रात दोनों सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बाबट गांव में एक मकान पर निर्माण कार्य करने गए थे। काम खत्म करने के बाद शाम को दोनों बाइक से वापस गांव लौट रहे थे।
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जानकारी के अनुसार, वजीरगंज-बदायूं मार्ग पर यूपी-24 होटल के पास सामने से आ रही गढ़मुक्तेश्वर डिपो की रोडवेज बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर जा गिरे। हादसे में बद्री प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए।
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पीछे बैठे राजेश का पैर बुरी तरह से फट गया। एड़ी से कुछ ऊपर पैर कुचल गया था। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से राजेश को सीएचसी पहुंचाया लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे बरेली रेफर कर दिया। परिजन बरेली में हायर सेंटर लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही राजेश की मौत हो गई।
शरीर से खून ज्यादा बहने की वजह से मौत बताई जा रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। मंगलवार सुबह से परिजन पोस्टमार्टम हाउस पर जमे हैं। दो लोगों की मौत से गांव में सन्नाटा छा गया है।
शरीर से खून ज्यादा बहने की वजह से मौत बताई जा रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। मंगलवार सुबह से परिजन पोस्टमार्टम हाउस पर जमे हैं। दो लोगों की मौत से गांव में सन्नाटा छा गया है।