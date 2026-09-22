बदायूं में हादसा: रोडवेज बस से बाइक को लगी टक्कर, राजमिस्री और मजदूर की मौत

बदायूं जिले में सोमवार रात काम करके बाइक से अपने घर लौट रहे राजमिस्त्री और मजदूर को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल राजमिस्त्री ने बरेली में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

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वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव धर्मपुर निवासी राजेश (40 वर्ष) राजमिस्त्री का काम करते थे। उन्होंने गांव के बद्री प्रसाद (40 वर्ष) को मजदूरी के लिए अपने साथ लिया था। सोमवार की रात दोनों सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बाबट गांव में एक मकान पर निर्माण कार्य करने गए थे। काम खत्म करने के बाद शाम को दोनों बाइक से वापस गांव लौट रहे थे।जानकारी के अनुसार, वजीरगंज-बदायूं मार्ग पर यूपी-24 होटल के पास सामने से आ रही गढ़मुक्तेश्वर डिपो की रोडवेज बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर जा गिरे। हादसे में बद्री प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए।