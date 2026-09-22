बदायूं: सीएचसी में समय पर मिला उपचार, हार्ट अटैक पीड़ित महिला की बची जान, अलीगढ़ रेफर

बदायूं में दिल का दौरा पड़ने के बाद गंभीर हालत में सीएचसी दातागंज पहुंची महिला की जान बचाने में डॉक्टरों की टीम को सफलता मिली। सीएचसी पर जांच के बाद ईसीजी रिपोर्ट को एएमयू अलीगढ़ के स्टेमी केयर ग्रुप में भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने करीब 15 मिनट में रिपोर्ट का अवलोकन कर स्टेमी इंजेक्शन लगाने की सलाह दी। अनुमति मिलते ही महिला को इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। बाद में बेहतर उपचार के लिए उसे एएमयू अलीगढ़ रेफर कर दिया गया।

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दातागंज के परा मोहल्ला निवासी राजपाल की पत्नी सुमन को अचानक सीने में दर्द होने लगा। हालत गंभीर होने पर राजपाल उन्हें लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज पहुंचे। यहां तैनात एमओआईसी रिदेश भसीन ने तत्काल महिला की जांच की। हार्ट अटैक की आशंका को देखते हुए ईसीजी कराया गया। ईसीजी रिपोर्ट मिलने के बाद सीएचसी की टीम ने उसे एएमयू अलीगढ़ के स्टेमी केयर ग्रुप के साथ साझा किया। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने रिपोर्ट का परीक्षण किया। करीब 15 मिनट के भीतर विशेषज्ञों की ओर से रिपोर्ट पर चिकित्सीय सलाह दी गई और स्टेमी इंजेक्शन लगाने की अनुमति दी गई।