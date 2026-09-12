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बदायूं: कछला घाट पर गंगा नदी में डूबी बालिका, 24 घंटे बाद भी नहीं लगा पता

Mukesh Kumar

Updated Sat, 12 Sep 2026 05:11 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 05:11 PM IST







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बदायूं जिले के कछला गंगा घाट पर शुक्रवार को गंगा स्नान के दौरान 12 साल की बालिका नदी की तेज धार में बह गई। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें शनिवार को भी उसकी तलाश में लगी रहीं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ... और पढ़ें

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