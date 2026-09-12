बदायूं: कछला घाट पर गंगा नदी में डूबी 12 साल की बालिका, 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं

बदायूं जिले के कछला गंगा घाट पर शुक्रवार को गंगा स्नान के दौरान 12 साल की बालिका नदी की तेज धार में बह गई। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें शनिवार को भी उसकी तलाश में लगी रहीं।

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बालिका की तलाश के लिए एसडीआरएफ, गोताखोरों और फ्लड पीएसी की टीमों ने करीब 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में खोजबीन की। हालांकि, टीमों को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। शुक्रवार दोपहर से ही कासगंज क्षेत्र के घाट पर गंगा के तेज बहाव में बहने के बाद से खोज अभियान जारी रहा। शनिवार को भी एसडीआरएफ और गोताखोरों ने गंगा के आगे के क्षेत्रों में बचाव अभियान चलाया।यह परिवार राजस्थान के भरतपुर जिले के थाना जोगी नगला के गांव रूपवास से आया था। वीररान अपने परिवार सहित 40 लोगों के साथ बस से कछला गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। वीररान अपनी पत्नी आरती और बेटी इंद्रा के साथ कासगंज वाले घाट पर स्नान कर रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे इंद्रा गंगा के तेज बहाव में आ गई और डूबने लगी।