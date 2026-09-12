बदायूं: पत्नी की मौत के मामले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार, दहेज हत्या के आरोप में चार पर रिपोर्ट

बदायूं के उझानी में विवाहिता नीतू साहू की मौत के मामले में उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति समेत परिवार के चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इन सभी पर दहेज के लिए हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी पति को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया।

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घटना दो दिन पहले रामलीला मैदान इलाके में हुई थी। मृतका नीतू के पिता कासगंज में सोरों गेट स्थित जयजयराम नगर निवासी विनोद साहू ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बेटी की शादी करीब चार साल पहले श्रीनारायणगंज मोहल्ले में रामलीला मैदान इलाके के निवासी विशाल साहू पुत्र राजीव साहू के साथ की थी। विज्ञापन



उनकी बेटी के दो साल का बेटा भी है, लेकिन उसके पति समेत परिवार के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग किया करते थे। मांग पूरी नहीं हुई तो पति और उसके परिजनों ने नीतू का प्रताड़ित किया। दो दिन पहले रात में पिटाई कर नीतू की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया था। घटना दो दिन पहले रामलीला मैदान इलाके में हुई थी। मृतका नीतू के पिता कासगंज में सोरों गेट स्थित जयजयराम नगर निवासी विनोद साहू ने पुलिस को बताया कि उन्होंने बेटी की शादी करीब चार साल पहले श्रीनारायणगंज मोहल्ले में रामलीला मैदान इलाके के निवासी विशाल साहू पुत्र राजीव साहू के साथ की थी।उनकी बेटी के दो साल का बेटा भी है, लेकिन उसके पति समेत परिवार के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग किया करते थे। मांग पूरी नहीं हुई तो पति और उसके परिजनों ने नीतू का प्रताड़ित किया। दो दिन पहले रात में पिटाई कर नीतू की हत्या कर शव फंदे से लटका दिया था।

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