{"_id":"6aeeb261a7057087d507d8ec","slug":"video-fire-breaks-out-at-clothing-store-in-sahaswan-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल ने दो घंटे में पाया काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के सहसवान क्षेत्र की अकबराबाद बाजार में शुक्रवार रात करीब नौ बजे एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में थान का कपड़ा और रेडीमेड सहित लाखों का कीमती सामान जलकर राख हो गया। धनतेरस पर हुई इस घटना से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में भगदड़ मच गई। दुकान इंद्रजीत और सौरभ की थी। अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियों ने करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया।

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