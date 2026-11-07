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बदायूं: कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल ने दो घंटे में पाया काबू

Sat, 07 Nov 2026 10:38 AM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:38 AM IST
fire breaks out at clothing store in sahaswan
बदायूं के सहसवान क्षेत्र की अकबराबाद बाजार में शुक्रवार रात करीब नौ बजे एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में थान का कपड़ा और रेडीमेड सहित लाखों का कीमती सामान जलकर राख हो गया। धनतेरस पर हुई इस घटना से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में भगदड़ मच गई। दुकान इंद्रजीत और सौरभ की थी। अग्निशमन विभाग की दो गाड़ियों ने करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया।
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