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Budaun News: सिटी में आज

Sun, 08 Nov 2026 01:16 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:16 AM IST
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city news
सत्संग: बिल्सी तहसील क्षेत्र के गांव गुधनी स्थित प्रज्ञा यज्ञ स्थल पर आर्य समाज का साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ सुबह नौ बजे से।
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बैठक : खाद वितरण में हो रही परेशानी को लेकर भारतीय किसान यूनियन की बैठक मालवीय आवास पर अपराह्न एक बजे से।
बैठक : परीक्षा के सेंटर दूर बनाए जाने से छात्राें को हो रही परेशानी हो लेकर नवक्रांति दल की बैठक नेकपुर कार्यालय पर अपराह्न दो बजे से।
आरती : दीपोत्सव के मौके पर कछला घाट पर आरती का आयोजन शाम सात बजे से।
दीपोत्सव : अखिल भारतीय सनातन धर्म कल्याण सभा बदायूं की ओर से दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम शाम 6 बजे।
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