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बदायूं ककोड़ा मेला: गंगा की सूखती उपधारा ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता
बदायूं के कादरचौक इलाके में गंगा तट पर 17 नवंबर से झंडी पूजन के साथ ककोड़ा मेला शुरू हो जाएगा। इस बीच गंगा की उपधारा का जलस्तर सूखने से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बुधवार को जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी विनोद कुमार के निर्देश पर जेई ने तकनीकी टीम के साथ जलस्तर बढ़ाने के लिए मुख्य धारा तक सर्वे किया। जेई ने गोताखोर और एक अन्य तकनीकी व्यक्ति के साथ पानी की स्थिति समझने के लिए सर्वे किया। अब मुख्य धारा से पानी लाने और रेत के टीलों को हटाकर जलस्तर बढ़ाने के लिए पंपों से प्रयास किया जाएगा।
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