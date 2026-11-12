{"_id":"6af53d0b9970f29f0809fd15","slug":"video-rohit-murder-case-accused-arrested-in-encounter-in-budaun-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहित हत्याकांड: बदायूं में 50 हजार का इनामी वारिस गिरफ्तार, पैर में लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं के दातागंज में रामलीला मेले में रोहित की हत्या के 50 हजार रुपये के इनामी मुख्य आरोपी वारिस को पुलिस ने बृहस्पतिवार तड़के मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में वारिस के पैरों में गोली लगी, एक सिपाही भी घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद किए। एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि रोहित की हत्या सात नवंबर को रामलीला मेले में चाकू मारकर की गई थी। मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

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