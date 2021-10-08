Budaun News: 22 फीसदी तक बढ़ेंगे जमीनों के दाम, 15 नवंबर के बाद लागू होंगे नए सर्किल रेट

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जिले में विकास की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। बरेली फोरलेन हाईवे, मुरादाबाद हाईवे, एआरटीओ मार्ग के साथ गंगा एक्सप्रेस-वे के डहरपुर, वनकोटा और घटपुरी इंटरचेंज के आसपास जमीनें महंगी होंगी। सभी तहसीलों से जमीनों की मौजूदा स्थिति और बाजार भाव के आधार पर प्रस्ताव तैयार कराए गए हैं।सर्वे पूरा करने के बाद नई प्रस्तावित मूल्यांकन सूचियां तैयार की गईं हैं। जिले में अलग-अलग क्षेत्रों में जमीन की स्थिति, सड़क की चौड़ाई और आवागमन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नए सर्किल रेट तैयार किए गए हैं। खास बात यह है कि सड़क की चौड़ाई के आधार पर भी जमीन के सर्किल रेट में अंतर रहेगा, यानी जिस जमीन के सामने सड़क अधिक चौड़ी है, उसका निर्धारित सर्किल रेट भी उसी अनुपात में अधिक तय किया गया है।शहर में नवादा चौराहे से पुरानी चुंगी तिराहा के बीच खेड़ा बुजुर्ग, शहबाजपुर, श्यामनगर और पुरानी चुंगी तिराहा से दातागंज चुंगी तिराहा के बीच नई सराय नई बस्ती, शहबाजपुर, लोची नगला, कल्यान नगर क्षेत्र में भी जमीनें 10 प्रतिशत तक महंगी होने जा रही हैं। सात मीटर से कम चौड़ी सड़क, सात से 15 मीटर तक चौड़े रास्ते और 15 मीटर से अधिक चौड़े रास्तों के हिसाब से अकृषक भूमि की दरें अलग-अलग निर्धारित की गई हैं।इन मार्गों पर हो रही प्लॉटिंग- शहर के अलापुर रोड- शहर के ककराला रोड- शहर के दातागंज रोड- दातागंज-उसावां को जोड़ना वाला मझिया रोड- शहर के कुंवरगांव रोड- शहर के एआरटीओ रोड- बरेली फोरलेन मार्ग पर- शहर के बाइपास मार्गशहर में यहां पांच से दस प्रतिशत तक बढ़ेंगेबदायूं शहर में एमएफ हाईवे स्थित आवास विकास कॉलोनी, नवादा के पास कृष्णा पार्क, जोगीपुरा, टिकटगंज, रोडवेज बस अड्डा के आसपास, पनबाड़ी मोहल्ला, इंदिरा चौक, मिशन कंपाउंड, मालवीय गंज, नगर पालिका के पीछे सराय कार मेकल गंज, आदर्श नगर आदि क्षेत्रों में इस बार सर्किल रेट पांच से दस प्रतिशत तक बढ़ाए जा रहे हैं।प्रस्तावित मूल्यांकन सूचियों के संबंध में 6 नवंबर तक आपत्तियां मांगी गईं थीं। कुछ आपत्तियां आई हैं। इसके साथ मूल्यांकन सूचियों में टाइपिंग मिस्टेक हुई है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आपत्तियां निस्तारण करने के साथ जो कुछ कमियां रह गई हैं, उन्हें दुरुस्त करने के बाद जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तावित मूल्यांकन सूचियां लागू करने के लिए भेजी जाएंगी। 15 नवंबर के बाद से नए सर्किल रेट लागू होने की संभावना है। - सुरेश चंद्र मौर्य, एआईजी स्टांप, बदायूं