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बदायूं: शारदा समिति गोशाला में 50 गायों की मौत का आरोप, कई बीमार; देखें वीडियो

Sun, 27 Sep 2026 06:40 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:40 PM IST
Allegations of 50 cows dying at Sharda Samiti Gaoshala
बदायूं जिले के म्यांऊ विकास खंड क्षेत्र के अभिगांव स्थित शारदा समिति गोशाला में गायों की मौत का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने 40 से 50 गायों की मौत और 25 के गंभीर होने की आशंका जताई है। पदाधिकारियों ने गोशाला में मृत गोवंश को जेसीबी से दफनाए जाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गोवंश के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सूचना पर पहुंचे चिकित्सकों ने बीमार गायों का उपचार शुरू किया।
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