बदायूं: गोशाला में 50 गायों की मौत का आरोप, कई बीमार, पशु चिकित्सकों ने शुरू किया उपचार

बदायूं जिले के म्यांऊ विकास खंड क्षेत्र के अभिगांव में शारदा समिति बदायूं की ओर से संचालित गोशाला में बड़ी संख्या में गायों की मौत का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने रविवार को गोशाला पहुंचकर करीब 40 से 50 गायों की मौत होने की आशंका जताई है। करीब 25 गोवंश के गंभीर हालत में होने की बात कही गई है।

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