बदायूं: गोशाला में 50 गायों की मौत का आरोप, कई बीमार, पशु चिकित्सकों ने शुरू किया उपचार
बदायूं जिले के अभिगांव स्थित शारदा समिति गोशाला में गायों की मौत का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने 40 से 50 गायों की मौत और 25 के गंभीर होने की आशंका जताई है।
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बदायूं जिले के म्यांऊ विकास खंड क्षेत्र के अभिगांव में शारदा समिति बदायूं की ओर से संचालित गोशाला में बड़ी संख्या में गायों की मौत का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने रविवार को गोशाला पहुंचकर करीब 40 से 50 गायों की मौत होने की आशंका जताई है। करीब 25 गोवंश के गंभीर हालत में होने की बात कही गई है।
जानकारी के मुताबिक गोशाला में करीब 542 गोवंश पंजीकृत हैं। रविवार को राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता और जिला अध्यक्ष प्रवेश दक्ष अपनी टीम के साथ गोशाला पहुंचे। पदाधिकारियों का आरोप है कि गोशाला में मृत गोवंश को जेसीबी की मदद से दफनाया जा रहा था। टीम ने मौके पर कई गोवंश को मृत अवस्था में देखा।
पदाधिकारियों का आरोप है कि गोशाला में गोवंशों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उनका कहना है कि कई गोवंश बीमार और कमजोर अवस्था में मिले। समय रहते उपचार और देखभाल की समुचित व्यवस्था की गई होती तो बड़ी संख्या में गोवंश की मौत को रोका जा सकता था।
सूचना के बाद मौके पर पहुंचे चिकित्सकों ने बीमार गोवंश का उपचार शुरू किया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों ने गौशाला की व्यवस्थाओं, गोवंश की मौत और उपचार में कथित लापरवाही की जांच कराने की मांग की है। हालांकि, गोवंश की मौत की वास्तविक संख्या और मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
ग्राम सचिव नौसी परवीन ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद वह यहां पहुंच गई और बीमार गायों का इलाज शुरू कराया है, कितनी गायों की मौत हुई हैं इसकी स्थिति मालूम की जा रही है। दो दिन से हो रही बारिश में गायों की मौत होने की बात सामने आई है।