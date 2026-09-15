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बिजनौर के चांदपुर में ज्वैलर्स की दुकान पर दो महिलाओं ने जेवर देखने के बहाने की चोरी, आठ लाख का नुकसान

Dimple Sirohi

Updated Tue, 15 Sep 2026 03:33 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 03:33 PM IST







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बिजनौर के चांदपुर में ज्वैलर्स की दुकान पर दो महिलाओं ने जेवर देखने के बहाने चोरी कर ली। दुकानदार के अनुसार, महिलाओं ने दुकान से 50 ग्राम से अधिक सोने के जेवर चोरी किए और मौके से फरार हो गईं। दुकानदार ने चोरी हुए जेवर की कीमत करीब आठ लाख रुपये बताई है। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर महिलाओं की पहचान और तलाश में जुटी है। ... और पढ़ें

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