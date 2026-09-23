Bijnor News: पिटाई के मामले में दरोगा पर 20 हजार रुपये लेने का आरोप

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गांव अकबरपुर तिगरी निवासी अशफारुद्दीन की पुत्री बबली ने मंगलवार को एसपी से की शिकायत में बताया कि उसका निकाह गांव के ही आफताब पुत्र कदीर के साथ हुआ है। उनके दो बच्चे हैं। आरोप है कि ससुराल वालों ने उसकी पिटाई की। उसने हीमपुर दीपा थाने में इस संबंध में तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी तो दर्ज कर ली लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों से फैसला करने के नाम पर हलका दरोगा सुमित कुमार ने उससे 20 हजार रुपये ले लिए और ससुराल भेज दिया गया। इसके बावजूद ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते रहे। अब वह काफी समय से दोनों बच्चों के साथ मायके में रह रही है। इस संबंध में दरोगा सुमित कुमार का कहना है कि महिला एवं उसके ससुराल पक्ष के बीच विवाद चल रहा है। पूर्व में भी ससुराल पक्ष के तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिनके विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में भेजा जा चुका है। महिला मनगढ़ंत आरोप लगाकर दबाव बनाना चाहती है, जो गलत है।इस संबंध में सीओ चांदपुर देश दीपक ने बताया कि अभी मामला उनके संज्ञान में नहीं है। शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई कराई जाएगी।