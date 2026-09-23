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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   The police officer was accused of taking Rs 20,000 in the case of beating.

Bijnor News: पिटाई के मामले में दरोगा पर 20 हजार रुपये लेने का आरोप

Wed, 23 Sep 2026 02:09 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:09 AM IST
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The police officer was accused of taking Rs 20,000 in the case of beating.
हीमपुरदीपा। गांव अकबरपुर तिगरी निवासी बबली पत्नी आफताब ने मंगलवार को एसपी को प्रार्थना पत्र देकर थाना हीमपुर दीपा के दरोगा पर 20 हजार रुपये लेकर समझौता कराने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि ससुराल पक्ष ने उसकी पिटाई की थी। इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
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गांव अकबरपुर तिगरी निवासी अशफारुद्दीन की पुत्री बबली ने मंगलवार को एसपी से की शिकायत में बताया कि उसका निकाह गांव के ही आफताब पुत्र कदीर के साथ हुआ है। उनके दो बच्चे हैं। आरोप है कि ससुराल वालों ने उसकी पिटाई की। उसने हीमपुर दीपा थाने में इस संबंध में तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी तो दर्ज कर ली लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों से फैसला करने के नाम पर हलका दरोगा सुमित कुमार ने उससे 20 हजार रुपये ले लिए और ससुराल भेज दिया गया। इसके बावजूद ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते रहे। अब वह काफी समय से दोनों बच्चों के साथ मायके में रह रही है। इस संबंध में दरोगा सुमित कुमार का कहना है कि महिला एवं उसके ससुराल पक्ष के बीच विवाद चल रहा है। पूर्व में भी ससुराल पक्ष के तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिनके विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में भेजा जा चुका है। महिला मनगढ़ंत आरोप लगाकर दबाव बनाना चाहती है, जो गलत है।
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इस संबंध में सीओ चांदपुर देश दीपक ने बताया कि अभी मामला उनके संज्ञान में नहीं है। शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई कराई जाएगी।
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