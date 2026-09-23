बिजनौर: महिला की चुनरी से गला रेतकर हत्या, गन्ने के खेत में फेंका शव; पास में रोती मिली डेढ़ साल की मासूम

बच्ची मेडिकल कॉलेज रेफर

महिला के शव के पास मिली बच्ची को पुलिस ने उपचार के लिए सीएचसी भेजा। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस बच्ची की पहचान और महिला से उसके संबंधों का पता लगाने में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि बच्ची को घटनास्थल पर कौन और किन परिस्थितियों में छोड़कर गया।



शव की शिनाख्त कराने में जुटी पुलिस

पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के थानों से संपर्क करने के साथ महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य संभावित साक्ष्यों की मदद से भी घटना की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।



सीओ देश दीपक सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।