Bijnor News: कक्षाओं में बेंच नहीं, कॉलेज परिसर में निकलते हैं सांप

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राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा छह से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। केवल दो कमरों में ही एक बेंच है। इन कमरों में एक-एक बेंच पर तीन-तीन छात्र-छात्राएं बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। बाकी अन्य किसी भी कक्ष में बेंच नहीं है। छात्रों के जमीन पर बैठने के लिए दरी तक भी नहीं है। विद्यालय के शौचालयों में गंदगी व्याप्त है, जिसमें शौच के लिए जाना भी मुश्किल रहता है। विद्यालय के शिक्षक भी पूरी तरह से लापरवाह है। उनके कॉलेज में आने और जाने का कोई निर्धारित समय नहीं है। जब इच्छा होती है, आते है। जब मन करता है तो चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं कराया गया तो वे आंदोलन करेंगे।छात्र-छात्राओं की समस्या को उप जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक बिजनौर से वार्ता की और तत्काल समस्या का समाधान कराए जाने का भरोसा दिया। एसडीएम को ज्ञापन देने वालों में महावीर सिंह, कौशल कुमार, आदित्य कुमार, कमल सिंह, विवेक कुमार, गौरव कुमार, दिनेश कुमार, अक्षय कुमार, सोनू कुमार आदि बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। एसडीएम नितिन कुमार ने कहा कि वह भी विद्यालय का भ्रमण कर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक भी विद्यालय का भ्रमण कर समस्याओं का समाधान कराएंगे।जिला विद्यालय निरीक्षक डीके सक्सेना ने बताया कि सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जा रहा है कि वह स्कूल, कॉलेज में एवं आसपास साफ सफाई कराएं। साथ ही कॉलेज में विद्यार्थियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।