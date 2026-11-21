{"_id":"6b0188351bf72f04c608d9ec","slug":"video-public-grievance-redressal-day-held-across-four-tehsils-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे फरियादी, राजस्व से जुड़े मामले अधिक आए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती जिले की सदर तहसील में शनिवार को जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसके अलावा हर्रैया, रुधौली और भानपुर तहसीलों में भी फरियादियों की शिकायतें सुनी गईं। शिविरों में राजस्व से जुड़े मामले सबसे अधिक आए। इसके अलावा पेंशन, आवास, भूमि पर कब्जा, बिजली बिल में संशोधन और पुलिस से संबंधित शिकायतें भी पहुंचीं।

... और पढ़ें