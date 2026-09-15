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बागेश्वर नाथ मंदिर में गणेश प्रतिमा का पट खुला, पूजन शुरू

Rohit Singh

Updated Tue, 15 Sep 2026 03:34 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 03:34 PM IST







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सोमवार देर शाम नगर पंचायत बभनान के बागेश्वर नाथ मंदिर परिसर में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा का पट खोलकर पूजन शुरू हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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