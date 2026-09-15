Basti News: मिड-डे मील की गुणवत्ता परखी, बच्चों से पूछे सवाल

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इसके बाद टीम सीधे पीएम श्री विद्यालय मूडघाट पहुंची। यहां पर अधिकारियों ने मिड-डे मील, कायाकल्प योजना, किचन गार्डन और शिक्षण व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी शिक्षा का स्तर भी परखा। निपुण भारत मिशन की हकीकत देखी। स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी व कंप्यूटर कक्ष को भी देखा। व्यवस्था ठीक पाई गई। साफ सफाई को भी देखा। स्थिति संतोषजनक मिली। बच्चे यूनीफार्म में दिखे। निर्देश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप हर पात्र बच्चे तक योजनाओं का लाभ समय से पहुंचे। इस दौरान डीसी निपुण आलोक, डीसी समेकित सुनील त्रिपाठी व प्रधानाध्यापक सर्वेष्ट मिश्र मौजूद रहे। संवाद

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बस्ती। जिले में तैनात दो नवागत प्रशिक्षु अधिकारी (एसडीएम) सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची। यहां पर संचालित योजनाओं की जानकारी ली। एसडीएम गरिमा शर्मा व जैस्मिन वर्मा ने बीएसए अनूप कुमार के कक्ष में बैठक की। पटल सहायकों से भी जानकारी हासिल की।