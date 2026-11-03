Basti News: शहीद कोठारी बंधुओं की स्मृति में किया रक्तदान

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बजरंग दल के सहप्रांत संयोजक श्रद्धेय पाल, जिला संयोजक विमलेश ओझा, अर्जुन, रामबरन, अरुण शर्मा, अंकुर सिंह, राजकरण सिंह, आशीष कुमार सिंह, कृष्णा गुप्ता, रामायण प्रसाद, चंद्रभान शर्मा, राज मिश्रा, निखिल उपाध्याय, दिलीप कुमार और शिवांगी चौधरी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर में सेवा ब्लड सेंटर, बस्ती का सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धेय पाल ने रक्तदाताओं और सहयोगियों के प्रति आभार जताया। इस दौरान विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद

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हर्रैया। अयोध्या के अमर बलिदानी कारसेवक राम कोठारी और शरद कोठारी की स्मृति में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से हर्रैया डाक बंगले में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। विहिप के जिलाध्यक्ष हरिमूर्ति सिंह मनोज की अगुवाई में आयोजित शिविर में वक्ताओं ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। कहा कि रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों को जीवनदान मिल सकता है। इसका कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। शिविर का उद्देश्य समाज में सेवा और मानवता की भावना को बढ़ावा देना था।