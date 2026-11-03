Basti News: सात मुकाबलों के बाद टांडा एफसी ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दिन का पहला मुकाबला बस्ती स्टेडियम और अंबर-11 के बीच खेला गया, जिसमें बस्ती स्टेडियम की टीम विजयी रही। दूसरे मुकाबले में बहराइच ने आजमगढ़ को हराया। तीसरे मैच में मऊ ने गोरखपुर गोल्डेन एफसी को शिकस्त दी। चौथे मुकाबले में टांडा एफसी ने राइजिंग स्टार गोरखपुर को पराजित किया। पांचवें मैच में जलालपुर ने प्रतापगढ़ को हराया। छठे मुकाबले में मऊ ने बहराइच को मात दी। दिन के अंतिम मैच में टांडा एफसी ने जलालपुर को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।आयोजक विवेक पांडेय ने बताया कि मंगलवार को प्रतियोगिता के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। अध्यक्ष आलोक पांडेय ने खेलप्रेमियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। संयोजक शौर्य प्रताप सिंह ने दर्शकों और खेलप्रेमियों के प्रति आभार जताया।इस दौरान कप्तानगंज विधायक कवींद्र चौधरी अतुल, सभासद पप्पू शुक्ला, सोनू पांडेय, दिव्यांशु दुबे, ईश्वर मिश्रा, मुरली पांडेय, शमीम अंसारी, आरजू श्रीवास्तव, अशफाक अहमद, अजय तिवारी, सपा नेता बबलू तिवारी, जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह, अमर यादव, पंकज गोस्वामी और देवेंद्र सिंह मौजूद रहे। मुकाबलों में रणधीर यादव, गोपाल शर्मा, शिवेंद्र त्रिपाठी, बबलू यादव और मोहम्मद तहजीब ने निर्णायक की भूमिका निभाई।