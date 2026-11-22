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बरेली: कंजादासपुर में वार्ड संवाद कार्यक्रम, स्थानीय लोगों ने गिनाईं क्षेत्र की समस्याएं
बरेली के कंजादासपुर (वार्ड 19) के आलोक नगर में रविवार को अमर उजाला की ओर से वार्ड संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं को गिनाया। उनका कहना है कि क्षेत्र में दो साल से पानी की समस्या बनी हुई है। सफाई व्यवस्था भी चौपट है। लोगों ने बताया कि सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, जिससे गलियों में गंदी भरी रहती हैं। अरविंद रैना ने बताया कि पानी के निकासी की समस्या बनी हुई है, जिसका समाधान जरूरी है। आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट जल्द बनवाया जाए। कुछ ऐसी ही समस्याएं सावित्री देवी, किशोरी लाल, कन्हैयालाल, ललित सिन्हा, सुरेंद्र सिंह गोसाई, मातवर सिंह, राज बहादुर आदि ने बताईं।
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