कमेटी ने रखीं ये मांगें

बैठक में पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर की कॉपी सुखदेव सिंह नामधारी, जोगेंद्र सिंह, इकबाल सिंह, राजिंदर सिंह, जसवीर सिंह उप्पल और रवि मल्होत्रा की छह सदस्यीय कमेटी को सौंपी। एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद कमेटी ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को दो करोड़ रुपये मुआवजा देने, भगवान सिंह की 12 एकड़ कृषि भूमि वापस वारिसों के नाम दर्ज कराने और सीओ को निलंबित करने की मांग रखी।



प्रशासन ने दिया आश्वासन

लंबी बातचीत के बाद प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि भोग से पहले भगवान सिंह की जमीन उसके बच्चों के नाम कराकर दी जाएगी। सीओ पर मजिस्ट्रेटी जांच होगी, अगर परिवार लिखकर देगा। गिरफ्तारी नियमानुसार की जाएगी। मुआवजे की मांग को शासन तक भेजा जाएगा। प्रशासन के इस आश्वासन पर कमेटी और सिख संगत ने भगवान सिंह के शव का अंतिम संस्कार करने पर सहमति दे दी।



मामले में कुलपति समेत पांच पर एफआईआर

जमीन के विवाद और कथित धमकियों से परेशान गांव पचपेड़ा निवासी किसान भगवान सिंह ने जहर खाकर जान दे दी थी। मृतक के बेटे भाग सिंह की तहरीर पर थाना बहेड़ी पुलिस ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और गोरखपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कृष्ण पाल सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।