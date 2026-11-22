युवाओं से किया संवाद

राठौर ने बताया कि सेंट फ्रांसिस केंद्र पर 12 बूथ हैं। यहां प्रत्येक बूथ पर पांच से दस फॉर्म जमा होने की जानकारी मिली है। उन्होंने राममिलन नाम के एक व्यक्ति का उदाहरण देते हुए बताया कि उसका पहले मतदाता सूची में नाम था, लेकिन अब नहीं है। परिवार में माता-पिता का निधन हो चुका है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। ऐसे में उसका नाम कटने की जानकारी सामने आने पर उसका फॉर्म भरवाया गया। उन्होंने नए मतदाता बने युवाओं से भी संवाद किया।



मंत्री ने कहा कि मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम भी सामने लाने चाहिए जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, राशन कार्ड के जरिए हर महीने राशन उठा रहे हैं, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। अभियान का उद्देश्य पात्र युवाओं और छूटे हुए लोगों को मतदाता सूची से जोड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस दौरान डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने अभियान का नेतृत्व किया। प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने नए मतदाताओं के फॉर्म भरवाए और जमा कराए।