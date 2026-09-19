{"_id":"6aae62776fddacf4dd0e1386","slug":"video-sudden-change-in-weather-rain-in-several-areas-of-bareilly-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश, सड़कों पर जलभराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में शनिवार दोपहर अचानक मौसम में बदलाव आया और कई इलाकों में बारिश हुई। सुबह से धूप खिली थी, जिससे उमस रही। लेकिन दोपहर के वक्त बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। बारिश से शहर के मलूकपुर समेत कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे राहगीरों को परेशान होना पड़ा। तीन बजे के बाद मौसम साफ हो गया और धूप खिल गई।

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