बरेली: समाधान दिवस में पहुंचे कमिश्नर, तहसील का किया निरीक्षण, फरियादियों की सुनीं समस्याएं

बरेली की फरीदपुर तहसील में शनिवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन किया गया। इस दौरान फरियादियों ने कुल 69 शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें से नौ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को समयबद्ध व पारदर्शी ढंग से हल करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को सौंपा गया।

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कमिश्नर ने किया निरीक्षण, पेशकार को दी हिदायत

समाधान दिवस के दौरान कमिश्नर शंभू कुमार अचानक तहसील परिसर पहुंचे। उन्होंने कुछ समय बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद कमिश्नर ने तहसील परिसर का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसडीएम कोर्ट और तहसीलदार कोर्ट की न्यायिक पत्रावलियों की जांच की। विज्ञापन



तहसीलदार कोर्ट की पत्रावलियों के संबंध में जब कमिश्नर ने पेशकार से सवाल पूछे, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जताई। हालांकि, पेशकार की नई तैनाती होने की बात सामने आने पर कमिश्नर ने उसे कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने की सख्त हिदायत दी। निरीक्षण के बाद उन्होंने तहसील परिसर में पौधरोपण भी किया। समाधान दिवस के दौरान कमिश्नर शंभू कुमार अचानक तहसील परिसर पहुंचे। उन्होंने कुछ समय बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद कमिश्नर ने तहसील परिसर का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसडीएम कोर्ट और तहसीलदार कोर्ट की न्यायिक पत्रावलियों की जांच की।तहसीलदार कोर्ट की पत्रावलियों के संबंध में जब कमिश्नर ने पेशकार से सवाल पूछे, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इस पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जताई। हालांकि, पेशकार की नई तैनाती होने की बात सामने आने पर कमिश्नर ने उसे कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने की सख्त हिदायत दी। निरीक्षण के बाद उन्होंने तहसील परिसर में पौधरोपण भी किया।

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