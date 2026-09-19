सर्वे में खुलासा: बरेली में अरिल के किनारे भू-जल की बिगड़ी सेहत, 60 गांवों पर मंडराया खतरा

बरेली जिले में कभी खेतों और गांवों की प्यास बुझाने वाली अरिल नदी अब बूंद-बूंद पानी के लिए मोहताज है। नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण और जगह-जगह पैदा हुई बाधाओं ने उसकी सांसें रोक दी हैं। नदी का पानी घट रहा है और जमीन के नीचे का पानी बेरोकटोक खींचा जा रहा है। इसी बीच प्रशासन एवं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के सर्वे में नदी किनारे के भू-जल में कई जगह कुल धुलित ठोस (टीडीएस) की मात्रा सामान्य से 10 गुना अधिक पाई गई है।

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संभल जिले के गुमसानी गांव से निकलने वाली अरिल नदी रामपुर होते हुए बरेली जिले में रामगंगा में समाहित होती है। इसकी लंबाई करीब 155 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई सिमटती जा रही है। बरेली में यह आलमपुर जाफराबाद, रामनगर और मझगवां ब्लॉक के करीब 60 गांव के किनारे से गुजरती है। विज्ञापन



सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, अरिल के संकट की वजह सिर्फ पानी की कमी नहीं है। नदी के आसपास जमीन के नीचे से पानी खींचने की होड़, नदी के प्राकृतिक रास्ते पर बढ़ता कब्जा और बहाव में खड़ी की गईं रुकावटें इसके अस्तित्व को खत्म कर रही हैं। नदी का प्राकृतिक स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है। संभल जिले के गुमसानी गांव से निकलने वाली अरिल नदी रामपुर होते हुए बरेली जिले में रामगंगा में समाहित होती है। इसकी लंबाई करीब 155 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई सिमटती जा रही है। बरेली में यह आलमपुर जाफराबाद, रामनगर और मझगवां ब्लॉक के करीब 60 गांव के किनारे से गुजरती है।सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, अरिल के संकट की वजह सिर्फ पानी की कमी नहीं है। नदी के आसपास जमीन के नीचे से पानी खींचने की होड़, नदी के प्राकृतिक रास्ते पर बढ़ता कब्जा और बहाव में खड़ी की गईं रुकावटें इसके अस्तित्व को खत्म कर रही हैं। नदी का प्राकृतिक स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है।

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