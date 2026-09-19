होमगार्ड भर्ती दौड़: तीन साल पहले हुई थी बीटेक पास शिवम की शादी, नौकरी की रेस में चली गई जान

मुरादाबाद में होमगार्ड भर्ती दौड़ में जान गंवाने वाले बरेली के शिवम यादव बचपन से ही होनहार थे। हर क्लास में बेहतर प्रदर्शन रहा। वर्ष 2016 में हाईस्कूल में उनके 90 फीसदी अंक थे। 2018 में बारहवीं में भी 90 फीसदी अंक हासिल किए। 2021 में कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया। वह बीएड भी थे। शिवम लगातार सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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शिवम दौड़ते हुए बेहोश होकर मैदान में गिर गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें संभाला और तत्काल जिला अस्पताल भेजा मगर जिंदगी नहीं बच सकी। इसकी जानकारी मिलने पर विनोद यादव भी मोर्चरी पहुंच गए। बेटे के शव को देखते ही उनकी भी हालत बिगड़ गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी पर मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल और भर्ती के नोडल अधिकारी एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार भी जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने शिवम के पिता से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पुलिस ने डॉक्टरों के पैनल से अभ्यर्थी के शव का पोस्टमार्टम कराया है।शिवम के पिता विनोद यादव वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वह बरेली बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। शिवम के बड़े भाई अंकित और तीसरे नंबर के भाई सचिन भी अधिवक्ता हैं। सबसे छोटा भाई आदित्य पढ़ाई कर रहा है। सचिन ने बताया कि शिवम की शादी 2023 में कोमल के साथ हुई थी। उनकी डेढ़ साल की बेटी है। शिवम की मां ममता यादव का भी रो-रोकर बुरा हाल है। शिवम की मौत की खबर बरेली बार पहुंची तो यहां भी शोक की लहर दौड़ गई। बार अध्यक्ष मनोज कुमार हरित, सचिव दीपक पांडेय, कोषाध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने दुख जताया।