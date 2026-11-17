{"_id":"6afc423eb2d69f997b0faa9d","slug":"video-sp-to-hold-pda-janchetna-padyatra-in-shahjahanpur-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: सपा निकालेगी पीडीए जनचेतना पदयात्रा, 22 नवंबर से होगी शुरुआत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर सपा पीडीए जनचेतना पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यह यात्रा बरेली जिले की नौ विधानसभा क्षेत्रों में 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी। सपा जिलाध्यक्ष सुभलेश यादव ने बताया कि यात्रा सात जिला और दो महानगर विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने जनता को बेरोजगारी और महंगाई से परेशान बताया। पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने इसे आम आदमी को जगाने का प्रयास कहा।

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