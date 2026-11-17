वाराणसी के पुलिस आयुक्त व बरेली जिले से जुड़ाव रखने वाले यूपी कैडर के 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहित अग्रवाल ने फिर परिवार व जिले का मान बढ़ाया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) मुंबई की ओर से संस्थान में आयोजित समारोह में उनको जनसेवा, उत्कृष्ट व्यावसायिक दक्षता और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

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मोहित मूल रूप से बरेली के साहूकारा मोहल्ले के निवासी हैं। उनके पिता कृष्ण मोहन अग्रवाल फरीदपुर के इंटर कॉलेज में गणित के शिक्षक थे तो परिवार भी फरीदपुर जाकर बस गया था। वहीं मोहित की प्रारंभिक पढ़ाई हुई, बाद में शहर के ग्रीन पार्क में परिवार ने घर बना लिया। तीन दशकों की सेवा के दौरान उन्होंने जन सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण के प्रति समर्पण दिखाया है।मोहित अग्रवाल ने वर्ष 2023-2024 के दौरान उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) के प्रमुख के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। कानपुर परिक्षेत्र के आईजी के रूप में उन्होंने ऑपरेशन मासूम का नेतृत्व कर 23 बच्चों को मुक्त कराया। उन्हें राष्ट्रपति का पुलिस वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पुलिस पदक और सराहनीय सेवा पुलिस पदक भी मिले हैं।