बरेली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता और सुरक्षा का आकलन करने के साथ ही मतदाताओं को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों और समूहों को चिह्नित करने की तैयारी में है। संवेदनशील बूथों की रिपोर्ट बनेगी।

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कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को तहसील सदर के तहत भोजीपुरा, बिथरी चैनपुर, बरेली नगर, कैंट विधानसभा क्षेत्रों के सेक्टर अधिकारियों और पुलिस सेक्टर अधिकारियों के साथ बैठक में डीएम ने निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की।जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सेक्टर और पुलिस सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रवार वल्नरेबिलिटी (संवेदनशीलता) रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए कहा है।