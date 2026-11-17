हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर समझना जरूरी

डॉ. पंकज बंसल ने बताया कि हार्ट अटैक में हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाने वाली धमनी में रुकावट आ जाती है। कार्डियक अरेस्ट में हृदय अचानक प्रभावी ढंग से रक्त पंप करना बंद कर देता है। हार्ट अटैक के कारण भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर सकता है और सामान्य रूप से सांस लेना बंद कर देता है।



दिल को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये उपाय

दिनचर्या को नियमित रखें और खानपान में सुधार करें। रोज अपनी क्षमता के अनुसार 30 मिनट तेज चाल से टहलें। धीरे-धीरे सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करें। योग, ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। तली-भुनी चीजों, अत्यधिक नमक और ट्रांस फैट से परहेज करें। संतुलित आहार लें। धूम्रपान और तंबाकू से दूरी बनाएं। पर्याप्त नींद लें और तनाव को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच कराएं। परिवार में कम उम्र में हृदय रोग का इतिहास हो या पहले से कोई बीमारी हो तो चिकित्सकीय सलाह लेकर ही कठिन व्यायाम करें।