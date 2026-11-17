बरेली में बहेड़ी थाना पुलिस व एसओजी की गिरफ्त में आए चार युवकों को जेल भेजने के बाद पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां उनके समूह का मकसद तलाशने में जुटी हैं। अंदेशा है कि वे टारगेट किलिंग की फिराक में थे। बहेड़ी, पीलीभीत व रामपुर इलाकों के चार युवाओं में से दोनों सिख युवकों के हाथ पर एक जैसे टैटू मिले हैं। यह भी जांच का विषय हैं। पुलिस का दावा है कि अवैध हथियार तस्करी में पकड़े गए चारों युवकों के तार पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के हैंडलर अजमल गुर्जर से जुड़े पाए गए हैं।

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पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी और अजमल गुर्जर का गैंग टारगेट किलिंग कराने के लिए चर्चित है। यूपी के युवकों को ड्रोन के जरिये पंजाब बॉर्डर पर असलहे देकर वह कौन सा लक्ष्य साधना चाहते हैं, इसकी परतें जांच में खुल सकती हैं। पकड़े गए चारों आरोपी अजमल गुर्जर के संपर्क में थे। सुखराज का आतंकी अजमल गुर्जर से सोशल मीडिया के जरिये संपर्क हुआ था। बातचीत के एक लाइव वीडियो की सुखराज ने स्क्रीन रिकार्डिंग की थी, जो पुलिस को मिल गया है। कई अन्य चैट व वीडियो डिलीट किए गए हैं। पुलिस दोनों के बीच हुई बातचीत का डाटा रिकवर कराने की कोशिश कर रही है।अजमल गुर्जर का आका शहजाद भट्टी अपना आतंकी संगठन एसबीए संचालित करता है। एसबीए टारगेट किलिंग, मादक पदार्थों, हथियारों व विस्फोटक सामग्री की तस्करी और स्लीपर सेल तैयार कराने के लिए काम करता है। इस वजह से गृह मंत्रालय की ओर से यूएपीए के तहत उसके संगठन को प्रतिबंधित किया गया है।शहजाद भट्टी और अजमल गुर्जर भारत में रहने वाले कम उम्र के युवकों को सोशल मीडिया के जरिये रुपये देने, विदेश में नौकरी देने और आधुनिक हथियार देने का झांसा देकर अपने नेटवर्क में शामिल करते हैं। सुखराज की अजमल से हथियारों को लेकर बातचीत हुई थी। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिये इन युवकों तक हथियार पहुंचाकर टारगेट किलिंग कराने की साजिश रची जा रही थी।