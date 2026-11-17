सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर संगठन की तरफ से पूरे एक माह तक बरेली जिले की नौ विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए जनचेतना पदयात्रा चलाई जाएगी। इसके संबंध में सपा कार्यालय पर मंगलवार को पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई।

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सपा जिलाध्यक्ष सुभलेश यादव ने कहा कि पीडीए जनचेतना पद यात्रा जिले की नौ विधानसभा क्षेत्रों में 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी। संगठनात्मक रूप से जिले की सात विधानसभा व महानगर के दो विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा जाएगी। इसके लिए विभिन्न गांवों के रूट व गांव तय किए गए हैं, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को कार्यक्रम संयोजक बनाया गया है। 2024 के चुनाव से पहले जो दावे किए जा रहे थे उसको जनता ने झूठा साबित कर दिया। सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़े दावे व वादे झूठे साबित हो रहे हैं। यूपी अपराधियों का गढ़ बन गया है।महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा कि सपा के पीडीए संकल्प को पदयात्रा के रूप में पूरा किया जाएगा। जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से परेशान है। पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है।