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बरेली: उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी पर मौलाना रजवी ने दिया बड़ा बयान

Mukesh Kumar

Updated Sun, 01 Nov 2026 02:19 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 02:19 PM IST







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ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी पर बड़ा बयान दिया है। मौलाना रजवी ने इस्लामी मान्यताओं का हवाला देते हुए कहा कि यह शादी को इस्लाम की नजर में जायज नहीं है। ... और पढ़ें

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