बरेली: मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी हिस्ट्रीशीटर रिजवान घायल, पैर में लगी गोली; 19 मुकदमे हैं दर्ज
आंवला क्षेत्र में पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर छोटा उर्फ रिजवान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है। एक सिपाही दुलीचंद्र भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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बरेली के आंवला क्षेत्र में संरक्षित पशुओं को मारने के में पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी छोटा उर्फ रिजवान के पैर में गोली लगी है, जबकि एक सिपाही दुलीचंद्र भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि रिजवान रामपुर के मिलक क्षेत्र का रहने वाला है। वह एक हिस्ट्रीशीटर है। उस पर कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी बरेली ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। आंवला में दर्ज गोकशी के मामले में वह वांछित चल रहा था।
आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद
शनिवार रात पुलिस को सूचना मिली थी कि वह क्षेत्र में रेकी करने आ रहा है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी की तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान सिपाही दुलीचंद्र भी घायल हुए हैं।
रेकी कर करता था वारदात
पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर पहले क्षेत्र में रेकी करता था। वे ऐसे स्थानों की तलाश करते थे, जहां छुट्टा पशु आसानी से मिल सकें। शुक्रवार शाम से ही वह संरक्षित पशुओं की तलाश में रेकी कर रहा था।
ससे पहले भी उसने बदायूं-आंवला रोड पर एक संरक्षित पशु को मारा था। उस समय पुलिस के पहुंचने पर रिजवान और उसका साथी सरदार उर्फ नीशू बाइक से भाग गए थे, जबकि हैदर अली और शाहरुख पकड़े गए थे।