यूपी: मौलाना रजवी बोले- उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी जायज नहीं, पहले इस्लाम कबूल करवाते

रविवार को मौलाना ने कहा कि इस्लाम में शादी के कुछ नियम तय किए गए हैं। पहला नियम यह है कि लड़का और लड़की दोनों का मुसलमान होना जरूरी है। यदि दोनों में से कोई एक मुसलमान नहीं है, तो वह शादी जायज नहीं मानी जा सकती। उन्होंने बताया कि उमर अब्दुल्ला मुसलमान हैं। निधि राजदान गैर-मुस्लिम महिला हैं। इन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया है। मौलाना रजवी के अनुसार, ऐसी सूरत-ए-हाल में यह शादी इस्लाम की नजर में नाजायज है।