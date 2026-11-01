फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   omar abdullah nidhi razdan marriage maulana shahabuddin razvi statement

यूपी: मौलाना रजवी बोले- उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी जायज नहीं, पहले इस्लाम कबूल करवाते

Sun, 01 Nov 2026 02:08 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 01 Nov 2026 02:08 PM IST
सार

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने इस्लामी मान्यताओं का हवाला देते हुए कहा यह विवाह जायज नहीं है। 

विज्ञापन
omar abdullah nidhi razdan marriage maulana shahabuddin razvi statement
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी पर बड़ा बयान दिया है। मौलाना रजवी ने कहा कि यह शादी को इस्लाम की नजर में जायज नहीं है। 
विज्ञापन


Trending Videos

रविवार को मौलाना ने कहा कि इस्लाम में शादी के कुछ नियम तय किए गए हैं। पहला नियम यह है कि लड़का और लड़की दोनों का मुसलमान होना जरूरी है। यदि दोनों में से कोई एक मुसलमान नहीं है, तो वह शादी जायज नहीं मानी जा सकती। उन्होंने बताया कि उमर अब्दुल्ला मुसलमान हैं। निधि राजदान गैर-मुस्लिम महिला हैं। इन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया है। मौलाना रजवी के अनुसार, ऐसी सूरत-ए-हाल में यह शादी इस्लाम की नजर में नाजायज है।

विज्ञापन
विज्ञापन

विवाह की वैधता पर सवाल
मौलाना रजवी ने स्पष्ट किया कि इस्लाम में विवाह के लिए दोनों पक्षों का मुस्लिम होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को पहले निधि राजदान को इस्लाम कबूल करवाना चाहिए था। ऐसा करने पर ही यह शादी जायज मानी जाती। चूंकि यह शर्त पूरी नहीं हुई। इसलिए इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार यह विवाह नाजायज है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed